Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

WD Feature Desk

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (10:15 IST)
Margashirsha Month Remedies: हिंदू पंचांग का नौवां महीना, मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अत: मार्गशीर्ष माह का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस महीने में धार्मिक कर्म और उपवास से न केवल व्यक्ति का संसारिक जीवन बेहतर होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में भी गति मिलती है। ध्यान, योग, साधना, दान, और पवित्र कर्मों के माध्यम से इस माह को और अधिक पुण्य और साधना से परिपूर्ण किया जा सकता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
1. सत्संग और भक्ति में वृद्धि:
इस माह में सत्संग में भाग लेने से आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही, भगवान के नाम का जप करना और श्रीमद्भगवद्गीता या रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने से आत्मा के सांसारिक बंधन टूटते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति होकर मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मदद मिलती है।
 
2. रुद्राक्ष और तुलसी के पौधे का उपयोग:
रुद्राक्ष की माला से महादेव का जाप और तुलसी के पौधे की पूजा से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति की राह आसान होती है। तुलसी का पौधा घर में रखने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह आध्यात्मिकता में मन लगाने तथा वैकुंठ प्राप्ति की दिशा में सहायक होता है।
 
3. पुण्य कार्यों का महत्व:
इस माह दान पुण्य और गोपनीय कार्य, जैसे निर्धनों को भोजन देना, पुराने कपड़े या वस्त्र दान करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेषकर मार्गशीर्ष माह में किए गए दान और अर्चना से आपके पापों का नाश होता है और आपके कर्मों का वजन हल्का होता है, जिससे आत्मा के मुक्ति के रास्ते खुलते हैं।
 
4. प्राणायाम और ध्यान:
मार्गशीर्ष माह में ध्यान और प्राणायाम करना आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की दिशा में अहम कदम है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम और साक्षात्कारी ध्यान आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं।
 
5. सच्चे आचार्य से मार्गदर्शन:
किसी सच्चे आचार्य से आध्यात्मिक शिक्षा और मोक्ष का मार्ग जानना भी इस माह का प्रमुख उपाय है। एक संत-महापुरुष के मार्गदर्शन में जीवन के सत्पथ पर चलने से आत्मा के बंधन टूटते हैं और मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं।
 
6. गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा:
गंगा स्नान और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से मार्गशीर्ष माह में पुण्य की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। साथ ही, तीर्थ यात्रा पर जाना और वहां पर पद यात्रा करना भी मोक्ष दिलाने में सहायक होता है।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

