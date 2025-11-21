Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti Quotes in Hindi: गीता जयंती की प्रेरणादायी शुभकामनाएं! गीता जयंती इस वर्ष 1 दिसंबर 2025 (सोमवार) को पड़ रही है, जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह वह पवित्र दिन है जब भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था। यहां भगवान श्रीकृष्ण के 5 अनमोल वचन (उपदेश) दिए गए हैं जो जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शक का काम करते हैं...ALSO READ: Gita jayanti 2025: इस वर्ष 2025 में कब है गीता जयंती?

1. कर्म और धर्म पर आधारित संदेश: "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"

जीवन में कर्म ही पूजा है, फल की चिंता व्यर्थ है। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

- 'धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु ने ज्ञान दिया।' इस पवित्र दिन पर अपने 'स्वधर्म' को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। शुभ गीता जयंती!

2. ज्ञान और मोक्ष पर आधारित संदेश: "गीता का ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।"

यह जयंती आपके जीवन में सत्य और मोक्ष का मार्ग खोले। जय श्री कृष्ण!

3. सकारात्मकता और शांति पर आधारित संदेश: "मनुष्य अपने विश्वास से बनता है,

जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह है।" (श्रद्धावांल्लभते ज्ञानम्।) सकारात्मक रहें, विश्वास रखें

और जीवन में शांति पाएं। गीता जयंती मंगलमय हो! - 'परिवर्तन संसार का नियम है।' नया ज्ञान अपनाएं और पुराने दुखों को पीछे छोड़ें। शुभकामनाएं!

4. भक्ति और भगवान पर आधारित संदेश: "जब-जब धर्म की हानि होती है,

तब-तब मैं आता हूं।" भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे।

गीता जयंती 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! - 'ईश्वर के प्रति भक्ति ही जीवन का सार है।' इस शुभ अवसर पर उनकी कृपा आप पर बरसे। जय श्री कृष्ण!

5. संक्षिप्त और शक्तिशाली संदेश: "मोह छोड़ो, कर्म करो और निर्भय बनो।"

गीता का यही उपदेश, यही संदेश। गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं! - 'गीता के हर अध्याय में छिपा है जीवन का सार।' आप सभी को ज्ञान और शांति की प्राप्ति हो। शुभ गीता जयंती!