Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (10:15 IST)
Margashirsha Shukla Paksha Vrat: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अर्थात 'मार्गशीर्ष मास' का शुक्ल पक्ष, हिंदू पंचांग के अनुसार एक खास समय होता है, जो आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच आता है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है।

इस दौरान कुछ खास कार्यों को करने से किस्मत चमक सकती है, मान्यता है कि इस समय देवी-देवताओं की पूजा और कुछ विशेष कार्यों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का प्रारंभ 21 नवंबर, शुक्रवार से हो गया है और यह 04 दिसंबर 2025 तक रहेगा।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी
 
आइए जानते हैं इस समय में किस तरह के कार्यों से किस्मत चमक सकती है:
 
1. गंगा स्नान और पूजा: इस दौरान गंगा स्नान का बहुत महत्व है, और यदि आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के पहले दिन से लेकर पूर्णिमा तक यह समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है।
 
2. देव पूजा और व्रत: इस समय विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, और देवी लक्ष्मी की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में 'विवाह पंचमी' और 'मोक्षदा एकादशी' जैसे त्योहार भी आते हैं, जिनमें व्रत और पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
 
3. दान-पुण्य और शुद्धिकरण: इस समय में विशेष रूप से दान देने का महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना शुद्धिकरण का प्रतीक है और यह किस्मत को बदल सकता है।
 
4. नौकरी और व्यापार में वृद्धि के उपाय: इस समय के दौरान अपने व्यवसाय या नौकरी में सफलता के लिए व्रत, उपासना और विशेष पूजा जैसे व्रत करने से किस्मत चमक सकती है। इस समय का उपयोग नए व्यापार की शुरुआत, निवेश या आर्थिक योजनाओं के लिए भी अच्छा होता है।
 
5. दीप जलाना और घर की सफाई: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दौरान घर में दीप जलाना और नियमित रूप से घर की सफाई करना सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में समृद्धि और सुख-शांति लाता है।ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
6. गायत्री मंत्र और चंद्र दर्शन: गायत्री मंत्र का जाप करना और चंद्रमा की पूजा करने से भी इस समय में किस्मत चमकने की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से चंद्रमा के आकार और दिन के हिसाब से पूजा विधि अपनाई जा सकती है।
 
7. व्रत और उपवास: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में विशेष व्रत भी आयोजित होते हैं, जैसे कि 'गीता जयंती' और 'मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मां अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती'। इन व्रतों का पालन करने से मन की शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।
 
इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों, उपायों और पूजा-अर्चना से व्यक्ति की किस्मत में बदलाव आ सकता है, और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता का आगमन हो सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

