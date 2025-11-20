Mulank 3: मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 3: इस वर्ष मूलांक 3 के जातकों का यह वर्ष मेहनत करवाने वाला होगा उन्हें कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। यह वर्ष आपके लिए अप्रत्याशित घटनाओं वाला हो सकता है। अचानक होने वाले बदलाव आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। इस वर्ष अनुशासित जीवन यापन करते हुए धैर्य रखने की आवश्यकता है। मई-जून माह के बाद स्थिति आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगी किन्तु फिर भी सावधानी रखना होगी।

इस वर्ष आप कोई भी नया प्रोजेक्ट पूरी योजना बनाएं बिना शुरू नहीं करने की सलाह दी जाती है। आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य योजना को अपने पास तक ही रखने का प्रयास करें, उसे जग जाहिर करने से बचना चाहिए नहीं तो उसके पूर्ण होने में संदेह हो सकता है। आपके आय के नए स्त्रोत्र बन सकते हैं, परिवार के प्रति आपकी जबाबदारी भी बढ़ सकती है साथ ही आपके अप्रत्याशित खर्चे होने के योग बन सकते हैं। इस वर्ष आपको सावधानी पूर्वक निवेश करना और जोखिम उठाने से बचना चाहिए वरना हानि हो सकती है। यह साल आपको धार्मिक कार्यो में संलग्न रहने का है साथ ही आपकी धार्मिक यात्रा के योग भी है। अपनी ऊर्जा को बेकार के कार्यों में नष्ट करने की अपेक्षा सकारात्मक कार्यो में लगाये तो बेहतर होगा।

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग है नौकरी में बदलाव करने के पूर्व अच्छी तरह से विचार करने ले बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर आपका यह निर्णय गलत साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सेल्स और मार्केटिंग का कार्य करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, जो व्यक्ति इनफार्मेशन और टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार कर रहे वह इस वर्ष अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं और इस क्षेत्र में नौकरी कर रहे व्यक्ति को अपने कार्य की सराहना और सम्मान मिल सकता है।

यूटुयुबर या सोशल मीडिया से जुड़े वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा उनकी फेन फोल्लोविंग बढ़ सकती है। रियल स्टेट में भी लाभ के अवसर दिख रहे है। यह समय उपरोक्त सभी के लिए कुछ नया करने का है जिसमे उन्हें सफलता मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। विद्यार्थियों को इस वर्ष अधिक मेहनत करने के बाद ही अच्छे परिणाम मिलने की सम्भावना है। यह वर्ष सभी को अति-आत्मविश्वास से बचना चाहिए।

रिश्ते: जीवनसाथी से वाद विवाद हो सकता है जीवन साथी की तीखी बाते आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। इस वर्ष आपको अपने रिश्तो में गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है इससे आपको बचने की जरूरत है। अविवाहित लोगों के विवाह के योग है किन्तु क्षणिक आकर्षण से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप या लव मैरिज का निर्णय जल्दबाजी में न करें और संबंधों में ईमानदारी रखें।

स्वास्थ्य: तनाव और अनियमित दिनचर्या से आपकी सेहत खराब हो सकती है। जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें। इस वर्ष आपको सर्दी, खांसी, फ्लू, बवासीर, कब्ज, पीठ और सिरदर्द, मूत्र संबंधी, समस्याएं हो सकती है। योग और ध्यान करने से लाभ होगा, खानपान को संयमित जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है।

उपाय: जरूरतमंदों को कंबल या जूते दान करें। रास्ते में घूमने वाले जानवरों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभ होगा।

लकी रंग: सुनहरा, पीला, हरा ब्राउन रंग का उपयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा। लकी अंक : 1, 5, 7

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं।