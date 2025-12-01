Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 01 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 01 December 2025 : करियर: मेष राशि के लिए आज का दिन भाग्य के भरोसे आगे बढ़ने का है। विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे। वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।

लव: रिश्तों में रोमांच और गहराई आएगी। पार्टनर के साथ खुली बातचीत से संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन आगमन के अच्छे संकेत हैं। निवेश के लिए माह का मध्य भाग उत्तम है। स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता से थकान हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: वृषभ राशि के लिए आज का दिन परिवर्तन और पुनर्गठन का है। गुप्त योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी।

लव: भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें और शक से बचें।

धन: अप्रत्याशित धन लाभ या विरासत से लाभ के योग हैं। टैक्स और बीमा पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: तनाव के कारण पेट संबंधी समस्या हो सकती है। गहन ध्यान करें।

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। मिथुन (Gemini) करियर: साझेदारी या टीमवर्क से लाभ। नए करार या डील फाइनल हो सकती हैं। विरोधियों से सावधान रहें।

लव: विवाहित जीवन में मधुरता आएगी। सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है। धन: निवेश के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

कर्क (Cancer) करियर: कर्क राशि के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी का है। दैनिक कार्यों पर ध्यान देने से सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भावनात्मक समर्पण दें। पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें।

धन: आय और व्यय में संतुलन बनाने की जरूरत है। नौकरी से आर्थिक लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम संभव है। खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: सोमवार को दूध का दान करें। सिंह (Leo) करियर: सिंह राशि के लिए रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरा महीना। कला, शिक्षा और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ।

लव: रोमांस चरम पर रहेगा। पार्टनर के साथ खुशहाल और यादगार पल बिताएंगे। धन: निवेश के लिए उत्तम समय है। अचानक धन लाभ की भी संभावना है।

कन्या (Virgo) करियर: कन्या राशि के लिए आज का दिन घर और करियर के बीच संतुलन बनाने का है। संपत्ति से जुड़े मामले सुलझेंगे।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन: भूमि या वाहन पर खर्च हो सकता है। बचत पर ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। आराम करना बहुत जरूरी है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें।

तुला (Libra) करियर: तुला राशि के लिए संचार और छोटी यात्राओं से लाभ। नेटवर्किंग और सोशल मीडिया पर ध्यान दें।

लव: संबंधों में मधुरता और शांति रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक और सुखद समय बिताएंगे।

धन: भाई-बहनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। समझदारी से खर्च करें। स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य बना रहेगा। गले और कंधे की हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: वृश्चिक राशि को धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत स्थायी सफलता दिलाएगी।

लव: परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के प्रति ईमानदारी बनाए रखें।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। निवेश के लिए अच्छा महीना। स्वास्थ्य: खान-पान में सावधानी बरतें। आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: धनु राशि के लिए यह महीना आत्मविश्वास और उन्नति का है। नए लक्ष्य निर्धारित करने में सफलता।

लव: संबंधों में खुले विचार और स्वतंत्रता बनाए रखें। पार्टनर के साथ यात्रा का योग।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ज्ञान या धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें। मकर (Capricorn) करियर: मकर राशि के लिए आज का दिन खर्चों और यात्राओं का है। विदेश या दूर से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ एकाग्रता बनाए रखें। अज्ञात भय से बचें। धन: खर्च अधिक रहेंगे। बचत पर ध्यान दें। अचानक धन लाभ की संभावना कम है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द और ठंड से बचें। आराम बहुत जरूरी है। उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: कुंभ राशि के लिए आज का दिन लाभ और सामाजिक सफलता का है। दोस्तों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: सामाजिक दायरे में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए उत्तम समय है। लाभ सुनिश्चित है। स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैरों से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: गरीबों को दान दें। मीन (Pisces) करियर: मीन राशि के लिए आज का दिन करियर में उन्नति और सम्मान का है। नए लक्ष्य प्राप्त होंगे।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने पर ध्यान दें। पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक संबंध महसूस करेंगे।

धन: नौकरी से आर्थिक लाभ होगा। बड़े खर्चों से पहले पुनर्विचार करें। स्वास्थ्य: आराम और गहरी नींद को प्राथमिकता दें। मानसिक शांति बनाए रखें।