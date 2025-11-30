01 December Birthday: आपको 1 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!
, रविवार, 30 नवंबर 2025 (18:15 IST)
01 December Janmdin:
जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 1 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति
आपका जन्मदिन: 1 दिसंबर
दिनांक 1 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप शाही प्रवृत्ति के हैं। आपको किसी और का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं।
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम
जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल :
करियर: पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।
परिवार: पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif): एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने टेस्ट और एकदिवसीय मैच खेले। उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई'
उदित नारायण (Udit Narayan): एक भारतीय पार्श्व गायक हैं जिनके गाने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में प्रदर्शित किए गए हैं।
मेधा पाटकर (Medha Patkar): एक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता हैं और भारत में आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और अन्याय का सामना कर रही महिलाओं द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दे हैं।
काका कालेलकर/ दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर (Kaka Kalelkar): भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
राकेश बेदी (Rakesh Bedi ): प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता।
अगला लेख