Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारण

मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 01 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत करने से व्रती के साथ-साथ उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था, जिसके उपलक्ष्य में इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है।