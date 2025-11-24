Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Budh tula gochar: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

Advertiesment
हमें फॉलो करें बुध गोचर तुला 2025

WD Feature Desk

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (15:05 IST)
Budh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन यह 5 राशियों के लिए नकारात्मक प्रभाव वाला सिद्ध हो सकता है।
 
मेष राशि (Aries):
बुध सप्तम भाव (विवाह/साझेदारी) में गोचर कर रहा है, जो अनुकूल नहीं माना जाता। जीवनसाथी और अन्य स्त्रियों से विवाद से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक यात्रा टालें। वरिष्ठों से तालमेल बेहतर करें। सावधानी बरतने पर नकारात्मक परिणामों से बचाव होगा।
 
तुला राशि (Libra):
बुध लग्न/प्रथम भाव (स्वयं/व्यक्तित्व) में गोचर कर रहा है, जो गोचर के नियम से अनुकूल नहीं है। बोलचाल की शैली पर ध्यान दें, यह बिगड़ सकती है। किसी की निंदा न करें और निंदा करने वालों से दूर रहें। आर्थिक मामलों में जोखिम न लें। मान-सम्मान के प्रति जागरूक रहें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio):
बुध द्वादश भाव (खर्च/हानि) में गोचर कर रहा है, जो अनुकूल नहीं है। व्यर्थ के खर्चों को लेकर बहुत सावधान रहें। व्यर्थ की यात्राओं से बचें। जीवनसाथी और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शत्रुओं की हर गतिविधि पर ध्यान दें, लापरवाह न हों।
 
कुंभ राशि (Aquarius):
बुध नवम भाव (भाग्य/धर्म) में गोचर कर रहा है। गोचर के नियम से अच्छा नहीं, पर पंचम भाव का स्वामी होने और अतिमित्र राशि में होने से नकारात्मकता कम रहेगी। केवल भाग्य के भरोसे न बैठें, तर्क और अनुभव से काम करें। मान-सम्मान के प्रति जागरूक रहें। मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। व्यवधानों के बाद सफलता मिलेगी।
 
मीन राशि (Pisces):
बुध अष्टम भाव (आयु/अकस्मात) में गोचर कर रहा है। यह अकस्मात लाभ दे सकता है, पर कुछ असुविधाएं भी देगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दांपत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करें। आकस्मिक लाभ मिल सकता है। अड़चनों के बाद कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त होगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Mulank 6: मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels