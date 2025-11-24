Mulank 6: मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 6:मूलांक 6 के लिए 2026 का वर्ष आत्मनिरीक्षण, ज्ञान और अध्यात्म का वर्ष रहेगा जिसके कारण आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। इस वर्ष आपके अंतर्ज्ञान (Intuition) बहुत अधिक होने की सम्भावना है जिस पर विश्वास करके निर्णय लें। अर्थात् अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपने मन की बात सुने और उस पर विचार कर निर्णय लें। आलस्य का त्याग करें और फिजूलखर्ची से बचें। यह समय अज्ञात के डर से बचने और अपने पुराने अनुभव से सीखते हुए हुए आगे बढ़ने का है। यदि आपकी कोई क़ानूनी कार्यवाही चल रही हो तो प्रयास करने पर इस वर्ष आपको क़ानूनी मसले में सफलता मिलने के आसार है। वाद-विवाद से बचने का प्रयास करें।

करियर: यह वर्ष शोध, शिक्षा, रचनात्मकता, तकनीकी या ज्योतिष के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता दिलाने वाला वर्ष होगा। जोखिम भरे निवेश न करें नुकसान हो सकता है। इस वर्ष आप अपना कोई नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो उसे शुरू कर सकते हैं। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। इस वर्ष आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विधार्थियों के लिए समय अनुकूल है मेहनत करें सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है।

रिश्ते: इस वर्ष प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी या गलतफहमी आ सकती है जिससे बचने की आवश्यकता रहेगी। यह समय लव मैरिज के लिए उपयुक्त नहीं है पहले आप अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें फिर ही इस ओर अपने कदम बढाएं। विवाह के लिए वर्ष के पूर्वाध तक रुकने की सलाह दी जाती है उसके पश्चात भी अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लेवे। अविवाहित लोग का आध्यात्मिक साथी की ओर रुझान हो सकता हैं। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। अपने संवाद को स्पष्ट रखे, गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है इससे आपको बचने की जरूरत है।

स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको स्वास्थ का ध्यान रखना जरुरी है आपको त्वचा और पाचन सम्बंधित बीमारी हो सकती है। नॉनवेज और नशे की लत से बचने की जरूरत है। प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति की सैर से आपको लाभ होगा। फलो का रस, अंगूर, मशरूम का सेवन लाभकारी रहेगा।

उपाय: जरूरतमंद विधार्थी को कॉपी, किताब का दान करें। शिव जी की आराधना करें, स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाएं।

लकी कलर: सफेद, नीला, हरा रंग का उपयोग लाभकारी रहेगा। पीला या सुनहरा रंग का प्रयोग कम से कम करें या न करें, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय इसका उपयोग न करें।