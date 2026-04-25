Weekly Horoscope 27 April to 3 May 2026: अप्रैल के अंतिम हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें किसका चमकेगा करियर

साप्ताहिक राशिफल (27 अप्रैल से 3 मई 2026)

मेष (March 21 – April 19)

कार्य क्षेत्र में एक आशाजनक अवसर सामने आ सकता है, जिससे आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा।, जिससे आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। जिस व्यापारिक सौदे का आप लंबे समय से पीछा कर रहे थे, वह अब पूरा हो सकता है, जिससे लाभ और पहचान दोनों बढ़ेंगे। इस सप्ताह की पढ़ाई आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूत कर सकती है और आपको प्रेरित कर सकती है। अपने साथी के साथ गहरी बातें साझा करना आपको हल्का महसूस करा सकता है और भावनात्मक बोझ कम कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आप सुधारात्मक कदम उठाने और स्टैमिना बढ़ाने वाली दिनचर्या अपनाने का निर्णय ले सकते हैं। परिवार की किसी संवेदनशील स्थिति को सुलझाने के लिए समझदारी और कूटनीति की आवश्यकता होगी। यात्रा की योजनाओं में उत्साह के बावजूद देरी हो सकती है। सामाजिक रूप से लोग आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे और आपको अच्छा ध्यान मिलेगा।