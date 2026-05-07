2026 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू, नए फीचर्स और ज्यादा बूट स्पेस के साथ होगी लॉन्च

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय एसयूवी Brezza के 2026 मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में इस अपडेटेड एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भारी कवर (कैमूफ्लाज) के साथ देखा गया है। स्पाई शॉट्स से संकेत मिले हैं कि कंपनी इस बार ब्रेज़ा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है, जो इसे पहले से ज्यादा व्यावहारिक और दमदार बनाएंगे।

CNG टैंक की नई जगह और ज्यादा स्पेस नई ब्रेज़ा की सबसे बड़ी खासियत इसका CNG सेटअप हो सकता है। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, मारुति इसमें मारुति विक्टोरिस (Victoris) की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक दे सकती है। अभी तक सीएनजी टैंक बूट (डिग्गी) में होता था जिससे सामान रखने की जगह कम हो जाती थी, लेकिन नए प्लेसमेंट से ग्राहकों को काफी ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा।

6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और मैकेनिकल बदलाव मैकेनिकल मोर्चे पर, 2026 ब्रेज़ा में सस्पेंशन को बेहतर किया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक टेस्ट मॉडल में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखा गया है। वर्तमान मॉडल में 5-स्पीड गियरबॉक्स आता है। अतिरिक्त गियर मिलने से हाईवे पर गाड़ी की परफॉरमेंस और स्मूद होगी। साथ ही चर्चा है कि इसमें फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है, हालांकि कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

कैसा होगा डिजाइन? डिजाइन की बात करें तो कार का मूल ढांचा (सिलुएट) वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके फ्रंट बंपर और ग्रिल को पूरी तरह नया लुक दिया जाएगा।

एक्सटीरियर: इसमें नए 16-इंच अलॉय व्हील्स, स्लीक एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल (DRLs) मिलेंगे।

रियर लुक: पीछे की तरफ स्पॉयलर और नए डिजाइन के टेल लैंप्स होंगे। हालांकि, ट्रेंड के बावजूद इसमें 'कनेक्टेड टेल लैंप्स' मिलने की उम्मीद कम है।

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का यह फेसलिफ्ट अवतार न केवल लुक में आधुनिक होगा, बल्कि बेहतर गियरबॉक्स और ज्यादा स्पेस के साथ सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। Edited by : Sudhir Sharma