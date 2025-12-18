Dharma Sangrah

Maruti Suzuki की 2026 में धमाकेदार वापसी, 2 इलेक्ट्रिक कारें, एक फ्लेक्स-फ्यूल SUV और Brezza Facelift होगी लॉन्च

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (16:26 IST)
Maruti Suzuki cars launching in 2026, : 2025 में सिर्फ एक नई कार लॉन्च करने के बाद, Maruti Suzuki साल 2026 में बड़े स्तर पर वापसी करने की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अगले साल कुल चार नए मॉडल बाजार में उतारेगी, जिनमें दो इलेक्ट्रिक वाहन (EV), एक फ्लेक्स-फ्यूल कार और एक पॉपुलर SUV का फेसलिफ्ट शामिल है। आइए जानते हैं 2026 में लॉन्च होने वाली Maruti Suzuki की सभी कारों के बारे में विस्तार से।
Maruti Suzuki Brezza Facelift
लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Brezza का फेसलिफ्ट वर्जन भी 2026 में आएगा। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से संकेत मिलते हैं कि इसमें हल्के डिजाइन बदलाव, अपडेटेड इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे।
इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (103hp) बरकरार रह सकता है, जिसमें मैनुअल, ऑटोमैटिक और CNG विकल्प उपलब्ध होंगे। 2026 के मध्य में इसे लॉन्च किया जा सकता है। 
 
Maruti Suzuki ‘YMC’ इलेक्ट्रिक MPV
Maruti Suzuki की दूसरी इलेक्ट्रिक कार एक MPV होगी, जिसे फिलहाल ‘YMC’ कोडनेम दिया गया है। यह EV, e Vitara के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV बनेगी।
इसका पोजिशन Ertiga और XL6 से ऊपर रखा जा सकता है और यह Kia Carens EV को सीधी टक्कर दे सकती है। इसमें भी 49kWh और 61kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे 500–550 किमी तक की रेंज मिल सकती है। यह साल 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। 
Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel
Maruti Suzuki 2026 में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार भी पेश करेगी, जो Fronx कॉम्पैक्ट SUV पर आधारित होगी। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह E85 फ्यूल (85% एथनॉल और 15% पेट्रोल) पर चलने में सक्षम होगा।  डिजाइन और फीचर्स के मामले में Fronx Flex Fuel मौजूदा मॉडल जैसी ही रहने की उम्मीद है, लेकिन यह पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है।  2026 की दूसरी छमाही
 में इसे लॉन्च किया जा सकता है। 
  
Maruti Suzuki e Vitara (इलेक्ट्रिक SUV)
Maruti Suzuki की भारत में पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार e Vitara जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। यह मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Tata Curvv EV और VinFast VF6 जैसी कारों को टक्कर देगी। इस EV में 49kWh और 61kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा, जिसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी।
कंपनी का दावा है कि e Vitara एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किमी की रेंज देगी। सेफ्टी के मामले में भी यह कार मजबूत होगी और इसे 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है। यह साल 2026 के पहले महीने में ही लॉन्च हो सकती है। Edited by : Sudhir Sharma

