Make in India को मिला ग्लोबल मंच, Maurit Suzuki ने 12 योरपीय देशों में भेजी पहली e VITARA

मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने अपने इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा का निर्यात शुरू कर दिया है और पिछले महीने 2,900 से ज्यादा इकाइयां विदेश भेजी गईं। ये इकाइयां गुजरात के पीपावाव पोर्ट से 12 यूरोपीय देशों - ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को भेजी गईं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात स्थित कंपनी के संयंत्र से पहली ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई थी। इस बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को विशेष रूप से मारुति सुजुकी के हंसलपुर स्थित संयंत्र में बनाया जाता है।
मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने एक बयान में कहा, ''यूरोप में ई-विटारा के निर्यात की शुरुआत वास्तव में हमारे लिए एक गौरवपूर्ण और निर्णायक क्षण है।'' कंपनी इस मॉडल को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है और इसे घरेलू बाजार में भी बेचा जाएगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma