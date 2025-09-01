Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Make in India को मिला ग्लोबल मंच, Maurit Suzuki ने 12 योरपीय देशों में भेजी पहली e VITARA

Advertiesment
हमें फॉलो करें E Vitara

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (19:48 IST)
मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने अपने इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा का निर्यात शुरू कर दिया है और पिछले महीने 2,900 से ज्यादा इकाइयां विदेश भेजी गईं। ये इकाइयां गुजरात के पीपावाव पोर्ट से 12 यूरोपीय देशों - ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को भेजी गईं।
ALSO READ: Gold : सोने-चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, क्या आम आदमी की खरीदी से बाहर हो जाएगी पीली धातु
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात स्थित कंपनी के संयंत्र से पहली ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई थी। इस बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को विशेष रूप से मारुति सुजुकी के हंसलपुर स्थित संयंत्र में बनाया जाता है।
ALSO READ: E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान
मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने एक बयान में कहा, ''यूरोप में ई-विटारा के निर्यात की शुरुआत वास्तव में हमारे लिए एक गौरवपूर्ण और निर्णायक क्षण है।'' कंपनी इस मॉडल को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है और इसे घरेलू बाजार में भी बेचा जाएगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

55 वर्षीय महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म, राजस्थान में सामने आया चौंकाने वाला मामला

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels