64 की उम्र में 8000 KM की पदयात्रा पर निकला श्रद्धालु, भगवान राम के लिए CM योगी को सौंपेंगे स्वर्ण पादुकाएं

अयोध्या की पदयात्रा पर निकला भगवान राम का श्रद्धालु

हैदराबाद से चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने शुरू की पदयात्रा

अपने पिता का सपना पूरा कर रहे हैं शास्त्री

A devotee set out on a 8000 KM padyatra for Lord Ram : भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने 'कारसेवक' पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ शहर से 64 वर्षीय एक व्यक्ति ने सोने की परत वाली पादुकाएं भेंट करने के लिए हैदराबाद से अयोध्या के लिए 8000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। जहां वे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पादुकाएं सौंप देंगे।