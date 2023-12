जानिए क्या है जीआरसी स्कल्पचर्स, जिससे सज रही नव्य-भव्य अयोध्या

Know what is GRC Sculptures : सप्तपुरियों में प्रथम पुरी के तौर पर विख्यात अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव को लौटाने के जो कार्य मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश पर चल रहे हैं। उसे अब नए आयाम पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जिसके चलते श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य भवन के समीप व बाहरी दीवारों पर ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट (जीआरसी) मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है।