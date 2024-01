अब कोलकाता से भी जुड़ा अयोध्या, Air India Express को सिंधिया और योगी ने दिखाई हरी झंडी

Now Ayodhya also connected to Kolkata : केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को अयोध्या को कोलकाता से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।