लंबे इंतजार के बाद 18 जनवरी को आसन पर विराजेंगे रामलला, आज से अनुष्ठान प्रारंभ

Ramlala will sit on the throne on January 18 : श्रीराम जन्मभूमि (Shri Ram Janmabhoomi) मंदिर पर रामलला (Ramlala) की प्राण-प्रतिष्ठा (Pran Prathishtha) का पूजन आज (मंगलवार) से शुरू हो गया, जो 21 जनवरी तक चलता रहेगा। 16 जनवरी से आरंभ होने वाले प्रायश्चित एवं कर्मकुटी पूजन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का दौर प्रारंभ हुआ। 17 जनवरी में रामलला की अचल प्रतिमा राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगी और 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित की जाएगी। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज की बनाई प्रभु श्रीराम की प्रतिमा का भ्रमण कार्यक्रम जन्मभूमि परिसर में ही होगा।