Deepfake को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, 7 दिन में जारी होंगे कड़े IT नियम

New IT rules in 7-8 days : केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि ‘डीपफेक’ (Deepfake) से निपटने के लिए अगले 7 दिन में सख्त आईटी नियमों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीपफेक को लेकर जो परामर्श जारी किया गया था, उसको लेकर मंचों का अनुपालन मिला-जुला है।