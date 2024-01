22 को सरयू घाट पर दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी से आलोकित होगी रामनगरी

There will be a grand Prana Pratistha ceremony in Ayodhya : अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को सरयू घाट पर दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शाम को यहां के हर घर, घाट व मंदिरों में दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्राण-प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए सूचना विभाग की तरफ से 50 अतिरिक्त स्क्रीन/डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सजीव प्रसारण करने की व्यवस्था की जा रही है।