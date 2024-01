राम मंदिर पर पश्चिमी मीडिया के पक्षपातपूर्ण कवरेज से VHP नाराज, की सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग

VHP angry over biased coverage of Western media on Ram Mandir : अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिन्दू परिषद (VHP) की शाखाओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर (Ram Mandir) में प्राण-प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) समारोह के 'पक्षपातपूर्ण' कवरेज को लेकर अपने-अपने देशों में पश्चिमी मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों की मंगलवार को आलोचना की और उन समाचार लेखों को तुरंत हटाने की मांग की।