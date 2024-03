कर्नाटक: पीएम मोदी की लोकप्रियता या सीएम सिद्धारमैया की योजनाएं, कौन पड़ेगा भारी?

राजनीतिक विश्लेषक डी उमापति ने कहा, "प्रमुख कारक यह होगा कि लोग मोदी को सुनेंगे क्योंकि वह TINA (There is no other alternative) कारक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है। कांग्रेस की ओर से इसका एकमात्र जवाब गारंटी का कार्यान्वयन और सिद्धारमैया का चातुर्य और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का धन और बाहुबल का संयोजन होगा।"