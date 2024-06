सेब के सिरके से केमिकल फ्री तरीके से करिए बालों की समस्या का समाधान

Benefits Of Apple Cider Vinegar For Hair In Hindi: त्वचा के साथ-साथ बालों को भी विशेष देखभाल की ज़रुरत होती है। बाजार में ऐसे कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो बालों की देखभाल के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार वे प्रोडक्स लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं।





पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है (Maintains pH Balance)

बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पीएच बैलेंस 4.5-5.5 के बीच होना चाहिए। सेब का सिरका यहां प्रभावी रूप से काम कर सकता है। एप्पल विनेगर में एसिटिक प्रभाव मौजूद होता है, जो बालों के पीएच स्तर को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह रोम छिद्रों को भी खोल सकता है।





स्कैल्प की खुजली को दूर करता है (Relieves Itching In Scalp)

स्कैल्प में खुजली की समस्या को दूर करने के लिए भी सेब का सिरका उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए हफ्ते में कम से कम एक बार इसे स्कैल्प में लगाने की सलाह दी जाती है।





बालों के नेचुरल टेक्सचर को मेंटेन करता है (Maintains The Natural Texture Of Hair)

धूल, मिट्टी और प्रदूषण बालों के नेचुरल टेक्सचर को खराब कर देते हैं। ऐसे में अगर नियमित रूप से बालों में सेब के सिरके को लगाया जाए तो यह उस टेक्सचर को मेंटेन कर सकता है। जैसा कि हमने लेख में बताया कि सेब के सिरके में एसिटिक प्रभाव मौजूद होता है, जो बालों को मुलायम, रेशमी और चमकदार बनाने के लिए कंडीशन कर सकता है। इससे बालों के नेचुरल टेक्सचर को मेंटेन किया जा सकता है।





एप्पल साइडर विनेगर लगाने का तरीका

एप्पल साइडर विनेगर को सामान्य या गुनगुने पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर को नारियल तेल, टी ट्री ऑयल और रोजमेरी ऑयल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं।

इसके अलावा, शहद या नींबू के रस के साथ भी मिलाकर सेब के सिरके को बालों पर लगाया जा सकता है।

कैलामाइन टी के साथ भी एप्पल साइडर विनेगर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है।

यही नहीं, एलोवेरा या बेकिंग सोडे के साथ भी मिलाकर हेयर पैक के रूप में सेब के सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एप्पल साइडर विनेगर के साथ बरतें ये सावधानियां

बालों के लिए एप्पल विनेगर के फायदे तो है ही, लेकिन इसके उपयोग के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जो कुछ इस प्रकार है:



अगर बाल या स्कैल्प से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो एप्पल साइडर विनेगर के इस्तेमाल से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें।

कभी भी जरूरत से ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल बालों पर न करें।

अगर, सेब के सिरके से एलर्जी है तो इसके इस्तेमाल से बचें। साथ ही अगर पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो पैच टेस्ट करना न भूलें।

बालों पर कभी भी 2 या 3 मिनट से ज्यादा देर तक सेब के सिरके को ना लगाएं।

सावधानी

एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल हमेशा पानी या किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर ही करें। सीधे तौर पर इसका उपयोग करने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।



