केले और मिल्क पाउडर से बना ये फेस मास्क डार्क स्पॉट्स से दिलाएगा छुटकारा, जानें यह आपके लिए क्यों है फायदेमंद

केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क कैसे बनाएं- How To Make Banana and Milk Powder Face Mask

बाउल में आधा केला मैश कर लें और इसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर मिला लें। इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला कर पेस्ट तैयार करें। फेस क्लीन कर लें। अब फेस मास्क को करीब 20 मिनट तक लगाकर रखें। सूखने के बाद इसे सादे पानी से धोएं।