तेल या शैम्पू नहीं, कम पानी पीने की वजह से भी हो सकता है हेयर फॉल, जानिए क्या है इलाज

How dehydration and hair loss are related: आजकल हेयर फॉल एक आम समस्या बन गई है। कम उम्र में ही लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के शैंपू और तेल बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली इलाज पानी है? जी हां, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। आज आपको हम इस आलेख में बताएंगे कि कैसे बालों के स्वास्थ के लिए पानी जरूरी है।





पानी और बालों का संबंध

बालों की जड़ों को पोषण: पानी बालों की जड़ों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है।

स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखना: पर्याप्त पानी पीने से स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं।

टॉक्सिन्स को बाहर निकालना: पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।





कितना पानी पिएं?

पुरुष: पुरुषों को दिन में कम से कम 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए।

महिलाएं: महिलाओं को दिन में कम से कम 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए।

गर्मी: गर्मियों में आपको और अधिक पानी पीना चाहिए।





पानी पीने के अलावा अन्य उपाय बालों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है।

तनाव बालों के झड़ने का एक प्रमुख कारण है।

नियमित व्यायाम बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

यदि हेयर फॉल गंभीर है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

आप अपनी डाइट में फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है।

आप नारियल पानी या नींबू पानी भी पी सकते हैं।

आप अपने बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।

हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही, संतुलित आहार, तनाव कम करना और नियमित व्यायाम भी बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।