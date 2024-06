क्या है स्टीम और सॉना बाथ में अंतर? कैसे हैं ये स्वास्थ्य और सौन्दर्य के लिए फायदेमंद?

Steam Bath and Sauna Bath

स्टीम/सॉना बाथ क्‍या है – What Is Steam/Sauna Bath In Hindi

स्टीम बाथ और सॉना बाथ दोनों की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। स्टीम बाथ एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति के नहाने के लिए पानी की जगह भाप का उपयोग किया जाता है। यह थर्मोथेरेपी यानी गर्म थेरेपी लेने का एक तरीका है, लेकिन दुनियाभर में यह प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से की जा सकती है।