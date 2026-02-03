चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्स

, मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (10:58 IST)

Skin Care Tips in Hindi: सर्दी का मौसम त्वचा को सूखा और रूखा बना सकता है, जो अक्सर जलन और खुजली का कारण बनता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ खास टिप्स अपनानी चाहिए। यहां हम आपको 6 आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप सर्दियों में अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड और कोमल रख सकते हैं।ALSO READ: Hair loss: बालों का झड़ना: कारण, डाइट चार्ट और असरदार घरेलू नुस्खे

आइए जानते हैं यहां... 1. सर्दियों में सबसे बड़ी गलती है बहुत गर्म पानी से नहाना, जो स्किन के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देता है।

2. नहाने के पानी में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं। 3. चेहरे के लिए कच्चे दूध और शहद का पैक लगाएं।

4. रात को सोने से पहले ग्लिसरीन और गुलाब जल का मिश्रण जादुई असर करता है। 5. इसके अलावा, पानी पीना न छोड़ें, क्योंकि त्वचा की चमक अंदरूनी हाइड्रेशन से ही आती है।

6. नाभि में सरसों का तेल लगाना भी पुरानी लेकिन अचूक तकनीक है। स्कीन केयर-FAQs:

1. सर्दियों में त्वचा को कैसे हाइड्रेटेड रखें? उत्तर: सर्दियों में त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइश्चराइज़र, नारियल तेल, और विटामिन E युक्त उत्पादों का प्रयोग करें।

2. क्या नारियल तेल त्वचा के लिए अच्छा होता है? उत्तर: हां, नारियल तेल त्वचा को हाइड्रेट करता है और सूखापन दूर करता है।

3. क्या सर्दियों में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है? जी हां, सर्दियों की धूप भी स्किन को डैमेज कर सकती है।

सबसे अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर क्या है? 4. वर्जिन कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल।