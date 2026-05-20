मृत आत्माओं से संपर्क करके रुथ मोंटगोमरी ने की भविष्वाणियां, कब होगी सच?

रूथ शिक मोंटगोमरी (11 जून, 1912–10 जून, 2001) एक पत्रकार थीं, जिनका वाशिंगटन, DC में रिपोर्टर, संवाददाता और सिंडिकेटेड स्तंभकार के रूप में एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा। उन्होंने मृत आत्माओं से संपर्क के आधार पर भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें पूरी दुनिया से साम्यवाद और धार्मिक कट्टरता का अंत, मौसम में भयंकर बदलाव और 21वीं सदी के अंत तक एक आदर्श समाज की स्थापना की बात करके उस दौर में लोगों को चौंकाया था।

रुथ मोंटगोमरी (Ruth Montgomery) अमेरिका की एक बेहद मशहूर पत्रकार और लेखिका थीं, जो बाद में एक मानसिक (Psychic) और न्यू एज (New Age) आध्यात्मिक विचारकों के रूप में जानी गईं। शुरुआत में वे वाशिंगटन डी.सी. में एक शीर्ष राजनीतिक पत्रकार थीं, लेकिन 1960 के दशक के बाद उनका झुकाव रहस्यमयी दुनिया की तरफ हुआ।

उन्होंने 'ऑटोमैटिक राइटिंग' (Automatic Writing - आत्माओं या गाइडों द्वारा हाथ के माध्यम से लिखवाना) के जरिए अपने 'स्पिरिट गाइड्स' (Spirit Guides) से संपर्क करने का दावा किया था। उनकी भविष्यवाणियां मुख्य रूप से उनकी किताबों जैसे 'Strangers Among Us', 'The World Before', और 'The World to Come' में देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्थर फोर्ड (Arthur Ford) नामक आत्मा रुथ को भविष्य की बातें बताती थीं। इन कथित संदेशों को संकलित करके रुथ ने "ए वर्ल्ड बियॉन्ड" (A World Beyond) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें परलोक (Afterlife) का विवरण दिया गया है। रुथ मोंटगोमरी की प्रमुख और सबसे चर्चित भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं।

1. पृथ्वी के अक्ष का बदलना (The Shift of Earth's Axis) यह उनकी सबसे बड़ी और डराने वाली भविष्यवाणी थी। उनके गाइड्स ने उन्हें बताया था कि 20वीं सदी के अंत या 21वीं सदी की शुरुआत (लगभग 2000 से 2010 के आसपास) में पृथ्वी अपनी धुरी (Axis) में बदलाव होगा और इसके चुंबकीय ध्रुव (Magnetic Poles) शिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और सुनामी आएंगी जिसके चलते दुनिया के कुछ शहर समुद्र में डुब जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सैन एंड्रियास फॉल्ट (San Andreas Fault) में बड़े भूकंप के कारण कैलिफोर्निया का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा।

2. 'वॉक-इन्स' की अवधारणा (The Concept of "Walk-ins") मोंटगोमरी ने आध्यात्मिक दुनिया में 'वॉक-इन्स' शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर जब भयंकर संकट या बदलाव (Axis Shift) का समय आएगा, तब कई उच्च और उन्नत आत्माएं (Advanced Souls) सीधे वयस्क इंसानों के शरीर में प्रवेश करेंगी। यह तब होता है जब किसी जीवित व्यक्ति की मूल आत्मा जीने की इच्छा छोड़ देती है, और आपसी समझौते से एक नई, अधिक बुद्धिमान आत्मा उस शरीर का कार्यभार संभाल लेती है ताकि वह मानव जाति की मदद कर सके।

3. एंटी-क्राइस्ट (The Anti-Christ) का जन्म उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 1980 के दशक की शुरुआत में 'एंटी-क्राइस्ट' (एक विनाशकारी शक्ति या खलनायक) का जन्म हो चुका है, जिसकी आंखें नीली और बाल काले होंगे। वह 1995-1996 के आसपास दुनिया के सामने आएगा और दावा करेगा कि पृथ्वी के अक्ष में होने वाला बदलाव उसने ही किया है। हालांकि, मोंटगोमरी के अनुसार, बाद में (2020 के दशक के आसपास) मानवता इस ताकत पर विजय पा लेगी। उनकी यह भविष्‍यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन इस काल में भयंकर युद्ध और आपदाएं जरूर आई।

4. खोए हुए महाद्वीपों का पुनरुत्थान (Atlantis and Lemuria) रुथ का मानना था कि पृथ्वी के अक्ष में बदलाव के कारण समुद्र की गहराइयों में दबे हुए प्राचीन और रहस्यमयी महाद्वीप 'अटलांटिस' (Atlantis) और 'लेमुरिया' (Lemuria/Mu) दोबारा समुद्र से बाहर आ जाएंगे। उनके अनुसार, अटलांटिस की प्राचीन तकनीक और ज्ञान से मनुष्य दोबारा वाकिफ होगा।

5. स्वर्ण युग की शुरुआत (The Dawning Age) प्राकृतिक आपदाओं और विनाश के दौर के बाद, मोंटगोमरी ने एक बेहद खूबसूरत भविष्य की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि इन सभी शुद्धिकरण (Cleansing) की प्रक्रियाओं के बाद पृथ्वी पर 'न्यू एज' या एक 'स्वर्ण युग' की शुरुआत होगी, जहां कोई युद्ध नहीं होगा, चारों तरफ शांति, भाईचारा और उच्च आध्यात्मिक चेतना होगी।

निष्कर्ष और आलोचना चूंकि रुथ मोंटगोमरी एक जानी-मानी पत्रकार थीं, इसलिए उनकी किताबों को लाखों लोगों ने पढ़ा और उन पर विश्वास किया। कई लोग उनकी तुलना प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एडगर केसी (Edgar Cayce) और नास्त्रेदमस से भी करते थे। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और समय के पैमाने पर देखें तो उनकी कई बड़ी भविष्यवाणियां (विशेषकर 21वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वी के अक्ष का बदलना और भारी तबाही होना) गलत साबित हुईं। आज उनके काम को भविष्यवाणियों से ज्यादा न्यू एज अध्यात्म (New Age Spirituality) और दर्शन के नजरिए से देखा जाता है।