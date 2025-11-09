चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में घुसपैठिए, हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों के हिस्से के राशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। राहुल और तेजस्वी जो करना चाहें, करने दें, मैं आज सासाराम की धरती से यह कहकर जाता हूं कि हम बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे।

आतंकियों को गोली का जवाब गोले से देंगे : शाह ने कहा कि जब केंद्र में सोनिया—मनमोहन की सरकार थी, तब आतंकवादी देश में घुसकर हमारी धरती को लहूलुहान करके भाग जाते थे, और कोई पूछने वाला नहीं था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो स्थिति बदल गई। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के बाद हमने एयरस्ट्राइक की। पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा, 22 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकियों का सफाया किया गया। आगे अगर आतंकी गोली चलाएंगे, तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah सासाराम, बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए। https://t.co/Ho0jO5vJB6 — BJP (@BJP4India) November 9, 2025 किसानों को 9000 रुपए देंगे : उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत मोदी जी बिहार के 85 लाख 35 हजार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि देते हैं। बिहार में एनडीए सरकार बना दो, पीएम किसान की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत मोदी जी बिहार के 85 लाख 35 हजार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि देते हैं। बिहार में एनडीए सरकार बना दो, पीएम किसान की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि ये लालू-राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं दोनों को कहना चाहता हूं, न लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और न ही सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं, और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी हैं। कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए निरर्थक प्रयास मत कीजिए!

गौरतलब है कि बिहार में आज दूसरे और आखिरी चरण के तहत 122 सीटों पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राज्य में 11 सितंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

