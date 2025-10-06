एक या दो चरण में होगा चुनाव- बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव आयोग एक या दो चरण में चुनाव कर सकता है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में बिहार चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जेडीय ने राज्य में एक चरण में और भाजपा और आरजेडी ने दो चरण में चुनाव कराने की मागं की थी।
CEC Gyanesh Kumar thanks the people of #Bihar for their enthusiastic participation in the SIR and greets them ahead of the Bihar Assembly Elections 2025#ECI #BiharElections2025 pic.twitter.com/WSzSJD2Bbh— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 5, 2025