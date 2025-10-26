क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CM

धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार।@NitishKumar pic.twitter.com/hy1EbuqHFK — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 26, 2025

चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बिहार के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। फोटो सामने आने के बाद यह बातें सामने आने लगी कि दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर चिराग ने अपने बयानों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा था।