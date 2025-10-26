Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CM

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar Assembly Elections 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (22:45 IST)
क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच मतभेद दूर हो गए हैं। छठ के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। सीएम नीतीश ने चिराग के परिवार से भी मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाई। खुद चिराग ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। 
चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बिहार के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। फोटो सामने आने के बाद यह बातें सामने आने लगी कि दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर चिराग ने अपने बयानों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा था।
 
क्या लिखा चिराग पासवान ने
चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels