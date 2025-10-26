chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bihar Assembly Elections के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, जानिए किस-किस का है नाम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar Assembly Elections 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (22:19 IST)
बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल हैं।
ALSO READ: AAP के फिल्टर पानी से यमुना घाट बनाने के आरोप पर BJP ने किया पलटवार
कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, कांग्रेस की बिहार इकाई के प्रमुख राजेश राम, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला और सैयद नसीर हुसैन के साथ-साथ वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, तारिक अनवर, गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस सूची में शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels