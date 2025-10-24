पीएम मोदी को क्यों याद आए सीताराम केसरी, क्या कांग्रेस ने उनका अपमान किया था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे ऊपर है। सीताराम केसरी जी हमारे बिहार के गौरव थे। उन्हें उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया गया और उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। इतने से भी जी नहीं भरा तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर अध्यक्ष पद की चोरी कर ली।