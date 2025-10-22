Bihar Election 2025 : महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

मुलाकात के बाद पत्रकारों को गहलोत ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। 243 सीटों में से 5-10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी होते हैं वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कोई परेशानी नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कोई विवाद नहीं है। आपको कल सभी जवाब मिल जाएंगे।

गहलोत ने कहा कि महागठबंधन कल यानी गुरुवार को ताकत दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उन्होंने कहा कि ‘आज एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ एक बेहद सकारात्मक बैठक हुई। बिहार में भारत गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की भी जमकर निशाना साधा।