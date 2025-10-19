Bihar polls : बिहार चुनाव में धन-शक्ति पर लगेगा लगाम, 6 साल बाद EC ने एक्टिव किया आर्थिक इंटेलिजेंस पैनल

Bihar Assembly Elections 2025 : चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, शराब और मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए 6 साल के अंतराल के बाद अपने आर्थिक खुफिया समिति को फिर से सक्रिय कर दिया है। चुनावी खुफिया मामलों की बहु-विभागीय समिति (एमडीसीईआई) की यहां 2019 के बाद पहली बार बैठक हुई।

इसमें चुनावी राज्य बिहार में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल और मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्रीय पुलिस बलों की रणनीति को दुरुस्त किया गया।

बिहार में कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर जिले शामिल हैं। नाम वापस लेने की अंतिम ति‍थि 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। Edited by : Sudhir Sharma

Bihar Assembly Elections 2025