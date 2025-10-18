JMM ने INDIA गठबंधन को दिया बड़ा झटका, बिहार चुनाव में उतारे 6 उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। JMM महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन के सभी घटक दलों - राजद, कांग्रेस और विशेष रूप से राजद से संपर्क किया, क्योंकि यह वहां सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। उनके माध्यम से, हमने अपनी चिन्हित सीटों के बारे में कांग्रेस आलाकमान से संपर्क किया, जहां हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से JDU-भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं।