बिहार चुनाव में NDA का हिट विकेट, 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगा चुनाव, जानिए क्या है कारण

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सारण , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (18:07 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इस बीच नामांकन जांच प्रक्रिया में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एनडीए राज्य की 242 सीटों से ही चुनाव लड़ पाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर राज्य की सभी सीटों से प्रत्याशी उतारा है। 
सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट NDA में चिराग पासवान की LJP (रामविलास) को मिला है। यहां से चिराग पासवान ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को टिकट दिया था। 
 
आइटम गर्ल के रूप में पहचान
सीमा सिंह भोजपुरी की कई हिट गीतों में आइटम गर्ल के रूप में काम कर चुकी हैं। सीमा सिंह ने लोजपा से टिकट लेकर मढ़ौरा से नामांकन पर्चा दाखिल किया था। सीमा सिंह करीब 600 से अधिक फिल्मों में आइटम डांस किया है। भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिन्दी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में भी उन्होंने आइटम डांस कर चुकी हैं।
अधूरा रह गया दिल में जगह बनाना का सपना
मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) की प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह ने शुक्रवार को पर्चा भरा था। नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा था कि करीब 11 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। मढ़ौरा के लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती हूं।
उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को भी संभव कर सकते है। राजनीति में क्यों एंट्री की? इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए आई हूं। Edited by : Sudhir Sharma

