डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (17:11 IST)
ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 
 
मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में 26 से 28 अक्टूबर के बीच 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया जाते हैं तो दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। 
क्या कहा जयराम रमेश ने : जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थीं कि प्रधानमंत्री मोदी क्वालालम्पुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं? अब यह लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए।
 
पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते, जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाज़ा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था।

रमेश ने कहा- सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने-सामने होना, जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और पांच बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है - यह दूसरी बात है। यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे- बच के रहना रे बाबा, बच के रहना।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

