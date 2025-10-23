Festival Posters

छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (16:58 IST)
Railways big preparations for Chhath Puja : दीपावली के रंग और रोशनी के बाद अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग अपने घरों और गंगा किनारे विशेष पूजा के लिए निकलेंगे। इस बीच रेलवे बोर्ड ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने इस मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी तैयारी की है। आने वाले 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही हैं ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने घर तक पहुंच सके।

रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इस त्‍योहारी मौसम यानी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कुल 61 दिनों में 12000 से ज्‍यादा विशेष ट्रेनें चलाने का प्लान है। दिवाली के बाद अब छठ पूजा की वजह से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। 25 अक्टूबर से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी।
ALSO READ: त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकट
रेलवे बोर्ड ने छठ पूजा और त्योहारों के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी तैयारी की है। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल और अन्य अधिकारी तैनात किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं ताकि लोग आराम से रुक सकें।
ALSO READ: रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने यात्रा टिकट समय पर बुक कर लें और स्टेशन पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। पिछले साल दीपावली और छठ पूजा के दौरान 7724 विशेष ट्रेनें चली थीं, इस साल इसमें काफी इजाफा हुआ है।
