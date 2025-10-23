छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

Railways big preparations for Chhath Puja : दीपावली के रंग और रोशनी के बाद अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग अपने घरों और गंगा किनारे विशेष पूजा के लिए निकलेंगे। इस बीच रेलवे बोर्ड ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने इस मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी तैयारी की है। आने वाले 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही हैं ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने घर तक पहुंच सके।



