दिवाली से लौटने और छठ पूजा की रवानगी से ट्रेनों में भारी वेटिंग, बस का किराया 5300 रुपए तक, यात्री परेशान

दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्‍योहार ने ट्रेनों और बसों की हालत खराब कर दी है। बसों से लेकर ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ हो रही है। इस पर बस वालों ने अपना किराया कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल, इंदौर में बसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इंदौर से दिवाली मनाने के लिए दूसरे राज्‍यों में अपने घर गए थे, वे लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में कुछ श्रेणी की बुकिंग बंद कर दी गई है। जबकि बसों ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है।





छठ पूजा पर ट्रेनों में भारी वेटिंग : दिवाली के बाद छठ पूजा के चलते ट्रेनों में भारी वेटिंग है तो बसों का किराया भी आसमान छू रहा है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में बसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कुछ श्रेणी की बुकिंग बंद कर दी गई है।





पटना के लिए स्लीपर में 111 वेटिंग : बता दें कि 25 अक्टूबर से छठ पर्व का आगाज हो रहा है। इंदौर के लोग बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने पैतृक घर की ओर कूच कर रहे हैं। बिहार के पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें गुरुवार के लिए स्लीपर में 111 वेटिंग है तो प्रयागराज जाने वाली डॉ. आंबेडकर नगर प्रयागराज ट्रेन में 75 तक वेटिंग है। गया जाने वाली हावड़ा-शिप्रा एक्सप्रेस में गुरुवार के लिए स्लीपर और 3 एसी की बुकिंग बंद है। बुधवार को इंदौर से पटना के रवाना हुई ट्रेन में भी भारी भीड़ देखी गई।





आसमान छू रहा बस का किराया : बिहार के लिए शहर से बसें कम संचालित हो रही हैं। गुरुवार को दो स्लीपर बसें पटना के लिए रवाना होगी। एक का किराया 4300 तो दूसरी का 5300 रुपए है। हर बार त्योहारों पर इसी तरह बस ऑपरेटर अधिक किराया वसूली करते हैं, लेकिन अधिकारी लगाम नहीं लगा पाते हैं।





दिवाली से रिटर्न्‍स वालों की भीड़ : दिवाली के लिए 17-18 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे से इंदौर आने की ट्रेनों में भीड़ रही तो अब 25 और 26 अक्टूबर को इंदौर से इन शहरों की ओर जाने वालों की भीड़ है। 25 अक्टूबर को इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। इसी ट्रेन में 26 को एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-पुणे दौंड एक्सप्रेस में एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 को एसी श्रेणी की बुकिंग नहीं हो रही है। डॉ. आंबेडकर नगर-नई दिल्ली ट्रेन में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है।





अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इंदौर से मुंबई के लिए खाली चलने वाली तेजस ट्रेन भी अब पूरी तरह पैक चल रही है। 30 अक्टूबर तक इस ट्रेन में भी वेटिंग है। अंवतिका एक्सप्रेस के हर कोच में बुधवार को यात्रियों की भीड़ नजर आई। जो स्पेशल ट्रेनें रेलवे संचालित कर रहा है। वे भी पूरी तरह पैक जा रही है,हालांकि दिल्ली, मुबंई से आने वाली ट्रेनों में अब आसानी से टिकट मिल रहे है। दीपावाली के समय गुजरात से इंदौर, उज्जैन के लिए काफी पर्यटक आते है। इस कारण गुजरात रुट पर चलने वाली ट्रेनों में भी टिकट आसानी से नहीं मिल रहे है।

Edited By: Navin Rangiyal