Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोग

Bihar Assembly Elections 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/ पटना , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (00:12 IST)
Bihar Election 2025 voting : बिहार में विधानसभा चुनाव के चरण का मतदान आज होगा। इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल इसमें 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता 1314 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद करेंगे। 
किन नेताओं के भाग्य का फैसला
पहले चरण के मतदान वाले जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर शामिल है। पहले चरण की वोटिंग में उप मुख्यमंत्रीद्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत सरकार के कई मंत्रियों के भाग्य को मतदाता ईवीएम में बंद करेंगे। वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र में भी आज ही वोट डाले जाएंगे। लोकगायक मैथिली ठाकुर (भाजपा- अलीगंज), भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (आरजेडी- छपरा) और रितेश पांडे (जनसुराज पार्टी-करगहर)। इस चरण में करीब एक दर्जन मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 
पहली बार मोबाइल किट और वेबकास्टिंग
पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान कक्ष के बाहर मोबाइल रखने के लिए लोगों को किट उपलब्ध कराया जाएगा। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर आयोग की ओर से 121 सामान्य, 18 पुलिस, 33 व्यय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं।
7 देशों के प्रतिनिधि बनेंगे गवाह
चुनाव आयोग के अंतरराष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम के तहत सात देशों के 14 प्रतिनिधि इसके गवाह बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए जाने वाले प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फलीपीन, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागियों ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया, जहां उन्हें ईवीएम की कार्यप्रणाली दिखाई गई, जिसके बाद चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी।

