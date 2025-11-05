Hanuman Chalisa

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (19:00 IST)
भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था। 
राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के परिवार पर निशाना साधा। खेड़ा ने लिखा, “वोट तो एक ‘इटालियन’ महिला ने भी हिन्दुस्तान में किया था, नाम जानते हैं आप??” राधिका खेड़ा का यह तंज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक परोक्ष तरीके से हमला था, जो उनके इटैलियन मूल को लेकर किया गया।
 
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि गांधी चुनाव के दौरान विदेश जाते हैं और हारने पर चुनावी धांधली की बात करते हैं। उन्होंने मिंता देवी का भी जिक्र किया, जिनकी तस्वीर राहुल ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की थी, और कहा कि मिंता देवी ने खुद इस हरकत के लिए कांग्रेस को फटकारा था।
बिहार में वोटिंग से पहले कांग्रेस की एच फाइल
‘एच फाइल्स’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि  “मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेनरेशन जेड, इसे स्पष्ट रूप से समझें। क्योंकि यह आपके भविष्य के बारे में है। आपका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सुनें और देखें।

मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं। इसलिए मैं इसे 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की (हरियाणा में) भारी जीत को हार में बदलने के लिए एक योजना बनाई गई थी।” इस तरह कांग्रेस नेता ने हरियाणा में कथित मतदाता धोखाधड़ी को भारत के लोकतंत्र पर एक बुनियादी हमला बताया।
 
इन आरोपों के साथ उन्होंने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर एक बुनियादी हमला है। यह आरएसएस द्वारा महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस पर हमला है। गांधी जी की हत्या की गई, उनके दृष्टिकोण और उनके विचार की हत्या की जा रही है। यही हो रहा है।  Edited by : Sudhir Sharma

