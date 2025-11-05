स्वीटी, सीमा, सरस्वती या.... आखिर कौन है ब्राजीलियन मॉडल जिसका इस्तेमाल हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार हुआ

???????????????? ???????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????'???? ???????????????????????????????????? ?????????????????



❓ Who is this lady?

❓ How old is she?

❓ Where is she from?



She voted 22 times in Haryana, across 10 different booths in the state, using multiple names: Seema,… pic.twitter.com/3VHdBDLc14 — Congress (@INCIndia) November 5, 2025

क्या कहा जैमिनी ने : जब इस मॉडल फोटो से गूगल जैमिनी से जानकारी मांगी गई तो उसका जवाब कुछ तरह से था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाया था, सार्वजनिक रूप से उस मॉडल के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। राहुल गांधी का मुख्य जोर इस बात पर था कि एक ही विदेशी मॉडल की तस्वीर को हरियाणा की मतदाता सूची में इस्तेमाल किया गया है।