स्वीटी, सीमा, सरस्वती या.... आखिर कौन है ब्राजीलियन मॉडल जिसका इस्तेमाल हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार हुआ

who is Brazilian model: जैसा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो का इस्तेमाल हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई जगह (22 बार) किया गया है। कहीं इसका नाम सीमा, सरस्वती लिखा गया, कहीं सुनीता तो कहीं स्वीटी। यह फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई और नामों से भी दर्ज है। राहुल ने इसके माध्यम से दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अलग-अलग तरीके से वोटों की चोरी की गई है।
आखिर कौन है ये मॉडल : राहुल के खुलासे के बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और हर किसी का सवाल यही है कि आखिर यह है कौन? बताया जा रहा है कि इसका नाम मैथ्यूज फरेरो है और यह ब्राजील की नागरिक है। राहुल गांधी ने इस फोटो के माध्यम से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि वोटर लिस्ट में इसी तरह अनियमितताओं के कारण कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव हार गई।
क्या कहा जैमिनी ने : जब इस मॉडल फोटो से गूगल जैमिनी से जानकारी मांगी गई तो उसका जवाब कुछ तरह से था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाया था, सार्वजनिक रूप से उस मॉडल के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। राहुल गांधी का मुख्य जोर इस बात पर था कि एक ही विदेशी मॉडल की तस्वीर को हरियाणा की मतदाता सूची में इस्तेमाल किया गया है।
इस तस्वीर को 22 अलग-अलग नामों (जैसे- सीमा, स्वीटी, सरस्वती) और पतों के साथ डुप्लीकेट एंट्री के रूप में दर्ज किया गया है। यह 'वोट चोरी' और मतदाता सूची में धांधली का एक उदाहरण है। इसलिए उस मॉडल का नाम महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उस तस्वीर का फर्जी इस्तेमाल मुद्दा था।
हालांकि जेमिनी ने इस कथित मॉडल के पहनावे का जरूर विश्लेषण किया। जैसे- इस मॉडल ने एक डेनिम जैकेट पहनी हुई है और उसके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए हैं, जिसमें कुछ लटें माथे पर और कान के पास झूल रही हैं।
यह तस्वीर इंटरनेट पर एक स्टॉक फोटो या किसी मॉडलिंग फोटोशूट से ली गई लगती है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची में किया गया।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा और चुनाव आयोग पर अपने 'वोट चोरी' के हमले को तेज़ कर दिया और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
