जिम से लौटे 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, हॉफ फ्राय अंडा खाने के बाद हुई थी घबराहट

क्‍या कहा परिजनों ने : परिजन संदीप की मौत से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि पहले कभी भी दिल की बीमारी की कोई शिकायत संदीप को नहीं रही। अचानक हुई मौत से परिजन भी सकते में है। इस कारण मामला पुलिस तक पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल का दौरा ही बताई गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल की धड़कन रुकना बताया गया।

