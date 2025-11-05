Hanuman Chalisa

जिम से लौटे 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, हॉफ फ्राय अंडा खाने के बाद हुई थी घबराहट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:25 IST)
इंदौर में 32 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह जिम से दुकान पर लौटा था और हॉफ फ्राय अंडा खाया था। इसके बाद उसे घबराहट हुई, जिसके बाद उसे अस्‍पताल ले जाया गया। जब परिजन उसे अस्‍पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक का नाम संदीप सोनगिरा है। उसकी मौत से परिवार में मातम है।
संदीप सुखलिया का रहने वाला था और रोजाना एक्‍सरसाइज के लिए जिम जाता था। वह पान की दुकान और एग फ्रेश की दुकान भी चलाता था। जानकारी के मुताबिक वो रोज की तरह बुधवार को जिम गया। वहां से लौटने के बाद दुकान पर आया। उनसे हाफ फ्राय खाया। कुछ देर बाद उसने एसिडिटी की शिकायत की। घबराहट ज्‍यादा होने पर उसे छोटा भाई अस्पताल ले गया।
संदीप ने भाई को कहा था कि उसके सीने में तेज दर्द हो रहा है। इसके बाद वह बेहोश हो गया। डॉक्‍टर के पास भाई संदीप को लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डाक्टर ने दिल का दौरा पड़ने की शंका जताई। संदीप की पांच साल पहले ही शादी हुई थी। संदीप के परिवार में पत्नी और दो बच्चे है। इसके अलावा एक छोटा भाई और माता-पिता भी है।
क्‍या कहा परिजनों ने : परिजन संदीप की मौत से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि पहले कभी भी दिल की बीमारी की कोई शिकायत संदीप को नहीं रही। अचानक हुई मौत से परिजन भी सकते में है। इस कारण मामला पुलिस तक पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल का दौरा ही बताई गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल की धड़कन रुकना बताया गया।
