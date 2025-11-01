मेरे साथी, प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री पिंटू जोशी जी को हृदयघात हुआ है।

वे फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में हैं। मेरी सभी डॉक्टरों से चर्चा हुई है उनकी स्थिति अब स्थिर है। मैं बाबा महाकाल से पिंटू जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) November 1, 2025

सोशल मीडिया पर भी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। पिंटू को देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद परिजन और सहयोगी तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ जांचें और उपचार जारी हैं।