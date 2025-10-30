chhat puja

790 पन्नों में दर्ज हुई सोनम रघुवंशी एंड कंपनी के गुनाहों की कहानी, हत्‍या जिसने पूरे देश हिला दिया, अब चलेगा मुकदमा

हनीमून पर हत्‍या वाले इस कांड की वजह से रिश्‍तें हुए तार- तार, चल पड़ी थी नई बहस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (13:59 IST)
इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। इनके खिलाफ सितंबर में चार्जशीट दाखिल किया गया था। तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
बता दें कि शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद हनीमून पर मेघालय के शिलॉन्‍ग गए राजा रघुंवशी की हत्‍या की खबर ने पूरे देश का दिमाग हिला के रख दिया था।
इस हत्‍या के आरोप में राजा रघुवंशी की नव नवेली पत्‍नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी सहित कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई दिनों तक चले इस ड्रामे और रहस्‍य के बाद मेघालय पुलिस ने जब इस हत्‍याकांड का खुलासा किया था तो पूरे देश में इसे सुनकर हर कोई चौंक उठा था।
औपचारिक रूप से आरोप तय : मंगलवार को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी सोहरा जाने से पहले 21 मई को शिलांग आए थे। इसने बताया कि 26 मई को दंपति के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद सोहरा पुलिस, विशेष अभियान दल (एसओटी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पर्वतारोही समूहों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।
790 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज अपराध कथा : पुलिस ने बताया कि आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में राजा की हत्या घाटी में की थी। जांच के एक सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पांच सितंबर को सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की थी।
मंगलवार को आरोप तय करने के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया पांचों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। बचाव पक्ष ने हालांकि कहा कि आरोपी निर्दोष हैं। मुकदमा शीघ्र ही शुरू हो सकता है।
दो जून को मिला था राजा रघुवंशी का शव : कई दिनों की गहन खोज के बाद राजा रघुवंशी का शव 2 जून को सोहरा में एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सोहरा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्‍याकांड की पूरे देश में चर्चा हुई थी। हर घर और सोशल मीडिया में यही बात कही जा रही थी कि कैसे इस हत्‍याकांड में पति पत्‍नी के रिश्‍ते तार तार हुए।
