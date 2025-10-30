इंदौर में नहीं थम रहा नकली माल का गोरखधंधा, अब 3 हजार किलो घी का भंडाफोड़

पिछले दिनों दिवाली के पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई में बडी मात्रा में नकली मावा और अन्‍य चीजें जब्‍त किया गया था। अब इंदौर में बडी मात्रा में घी बरामद किया गया है।





यह कार्रवाई कलेक्‍टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने की है। बता दें कि त्‍योहारों के आसपास इंदौर में नकली मावा, घी और पनीर आदि को सप्‍लाय करने की कई घटनाएं सामने आती हैं।





बता दें कि हाल ही में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को नकली घी बनाने की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने खाद्य विभाग अधिकारी मनीष स्वामी को तुरंत जांच करने के निर्देश दिए, जिसमें श्रीराम मिल्क फूड डेरी इंड्रस्ट्री पालदा में मदर चॉइस के नाम से नकली घी बेचे जाने की जानकारी सामने आई। जिसके बाद यहां छापामार कार्रवाई की गई है।





3 हजार किलो घी जब्‍त : इस फैक्‍ट्री से लगभग 3000 किलो से अधिक का माल जब्‍त किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर इसे अमानक पाया है। हालांकि हाल ही में उद्घाटन की गई लैब में इसकी जांच की जा रही है। विस्तार पूर्वक अमानक खाद्य और केमिकल की जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजा जाएगा।

Edited By: Navin Rangiyal