08:01 AM, 30th Oct

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 6 साल बाद मुलाकात हुई। ट्रंप ने जिनपिंग को कुशल वार्ताकार बताया। जिनपिंग ने गाजा युद्ध खत्म कराने में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।