Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, सोनम और राज समेत 5 आरोपियों पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Raja Raghuvanshi murder case

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शिलांग , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (23:53 IST)
देशभर में चर्चित रहा राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले की एक अदालत ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मध्यप्रदेश के व्यवसायी राजा रघुवंशी की इस साल मई में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय आने के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। आरोप सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह पर लगा था। इन आरोपियों पर जल्द ही ट्रायल शुरू होगा। 
ALSO READ: RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJP
पांचों आरोपियों में रघुवंशी की पत्नी सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश से व्यापारी की हत्या करने आए थे। इन सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए।
 
पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम सोहरा जाने से पहले 21 मई को शिलांग आए थे। इसने बताया कि 26 मई को दंपति के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद सोहरा पुलिस, विशेष अभियान दल (एसओटी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पर्वतारोही समूहों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।
 
कई दिनों की गहन खोज के बाद, राजा रघुवंशी का शव दो जून को सोहरा में एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सोहरा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
 
जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि हत्या आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में घाटी में की थी।
ALSO READ: Bihar Election 2025 : वोट के लिए डांस भी कर सकते है PM मोदी, BJP बोली- Rahul Gandhi की भाषा लोकल गुंडे की जैसी
जांच के एक सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पांच सितंबर को सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को आरोप तय करने के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया पांचों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। बचाव पक्ष ने हालांकि कहा कि आरोपी निर्दोष हैं।
ALSO READ: बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब
तीन और आरोपियों के खिलाफ 
इस बीच, पुलिस ने कहा कि वह तीन और आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरा आरोप-पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। उन्हें सबूत नष्ट करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।  Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJP

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels