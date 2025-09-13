Festival Posters

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शिलांग , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (18:16 IST)
Raja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं। पिछले सप्ताह पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य आरोपियों- विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
 
अतिरिक्त लोक अभियोजक तुषार चंद्रा ने बताया कि याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले के रिकॉर्ड की जांच के लिए समय मांगा। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है।
पिछले सप्ताह पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य आरोपियों- विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। सोहरा के वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय आए थे। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या की साजिश रची थी।
