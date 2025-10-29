Dharma Sangrah

RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJP

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (23:11 IST)
Bihar Elections 2025 में बागी नेताओं पर पार्टी का एक्शन जारी है। राष्ट्रीय जनता दल (RJP) ने बुधवार को अपने 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें एक ऐसे विधायक भी शामिल हैं, जो टिकट न मिलने पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। राजद के वर्तमान विधायक (डेहरी) फतेह बहादुर सिंह, पार्टी के डेहरी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय मैदान में हैं। नेताओं पर कार्रवाई के बाद भाजपा ने तंज किया।
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ‘एक्स’ पर राजद द्वारा निष्कासित नेताओं की सूची साझा करते हुए टिप्पणी की कि इस रफ्तार से तो पार्टी जल्द ही कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों से खाली हो जाएगी।
राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक बयान में कहा कि निष्कासित नेताओं में एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक डेहरी राजद के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मो. गुलाम जिलानी वारसी (कांटी) और मो. रियाजुल हक राजू (गोपालगंज) को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।  
प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार (नालंदा), बिहार शरीफ से मो. सैयद नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां, पूर्णिया के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल, सिंहेश्वर के क्रियाशील सदस्य विरेंद्र कुमार शर्मा, मधेपुरा से ई. प्रणव प्रकाश, भोजपुर से महिला प्रकोष्ठ की महासचिव जिप्सा आनंद और भोजपुर के ही सक्रिय सदस्य राजीव रंजन उर्फ पिंकू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की गई। Edited by : Sudhir Sharma

